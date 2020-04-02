Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 1,71 liradan satıldı.
02.04.2020 15:38 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:38
Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 1,71 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,70
|1,71
|Mısır
|Kg
|1,27
|1,30
|Soya fasulyesi
|Kg
|2,52
|2,52
|Limon (Lamas)
|Kg
|2,50
|2,65
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|8,70
|8,80
Kaynak: AA