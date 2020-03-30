Adana Ticaret Borsası Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,80 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,70 1,74 Mısır Kg 1,24 1,28 Soya fasulyesi Kg 2,34 2,38 Ayçiçeği Kg 2,32 2,40 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,70 8,80

Kaynak: AA