Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,80 liradan satıldı.
30.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:52
Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,70
|1,74
|Mısır
|Kg
|1,24
|1,28
|Soya fasulyesi
|Kg
|2,34
|2,38
|Ayçiçeği
|Kg
|2,32
|2,40
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|8,70
|8,80
Kaynak: AA