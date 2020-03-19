Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında buğday kepeğinin kilogramı en yüksek 1,18 liradan satıldı.
19.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:08
Adana Ticaret Borsasında buğday kepeğinin kilogramı en yüksek 1,18 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday kepeği
|Kg
|1,14
|1,18
|Mısır
|Kg
|1,25
|1,28
|Portakal (Washington)
|Kg
|0,80
|2,32
|Limon (Enterdonat)
|Kg
|2,65
|3,00
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|9,00
|9,10
Kaynak: AA