Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,74 liradan satıldı.
11.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:28
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,74 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,70
|1,74
|Mısır
|Kg
|1,23
|1,27
|Ayçiçeği
|Kg
|2,32
|2,40
|Soya
|Kg
|2,31
|2,35
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|9,20
|9,30
Kaynak: AA