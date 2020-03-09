Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,30 liradan satıldı.
09.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:20
Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,70
|1,74
|Mısır
|Kg
|1,23
|1,27
|Ayçiçeği
|Kg
|2,32
|2,40
|Soya
|Kg
|2,31
|2,35
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|9,20
|9,30
Kaynak: AA