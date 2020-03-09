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Çukurova, Adana, Ekonomi

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,30 liradan satıldı.

09.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:20
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,70 1,74
Mısır Kg 1,23 1,27
Ayçiçeği Kg 2,32 2,40
Soya Kg 2,31 2,35
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,20 9,30

Kaynak: AA

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