Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,20 liradan satıldı.
05.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:14
Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Portakal (Washington)
|Kg
|1,90
|2,00
|Limon (Enterdonat)
|Kg
|3,00
|3,30
| Greyfurt (Starruby)
|Kg
|0,96
|0,96
|Soya fasulyesi
|Kg
|2,44,
|2,52
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|9,10
|9,20
Kaynak: AA