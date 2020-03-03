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Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 1,73 liradan satıldı.

03.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:44
Adana Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 1,73 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Mısır Kg 1,24 1,28
Ayçiçeği Kg 2,32 2,40
Buğday

 Kg 1,69 1,73
Soya fasulyesi Kg 2,31 2,35
Pamuk (Roller Cins Ekstra Standart) Kg 9,10 9,20

Kaynak: AA

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