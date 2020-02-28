Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,40 liradan satıldı.
28.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:48
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Mısır
|Kg
|1,24
|1,40
|Mandarin (Satsuma)
|Kg
|1,08
|2,25
| Limon (Enterdonat)
|Kg
|1,08
|2,50
|Portakal (Washington)
|Kg
|1,08
|1,68
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|9,30
|9,40
Kaynak: AA