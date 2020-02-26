Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 1,73 liradan satıldı.
26.02.2020 17:22 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:22
Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 1,73 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Mısır
|Kg
|1,24
|1,28
|Ayçiçeği
|Kg
|2,32
|2,40
| Buğday
|Kg
|1,69
|1,73
|Soya fasulyesi
|Kg
|2,31
|2,35
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|9,30
|9,40
Kaynak: AA