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Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,40 liradan satıldı.

24.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:40
Adana Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda, pamuğunun kilogramı en yüksek 9,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Mısır Kg 1,24 1,28
Ayçiçeği Kg 2,32 2,40
Buğday

 Kg 1,69 1,73
Soya fasulyesi Kg 2,31 2,35
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,30 9,40

Kaynak: AA
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