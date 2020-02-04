Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,27 liradan satıldı.
04.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:48
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,27 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Mısır
|Kg
|1,23
|1,27
|Ayçiçeği
|Kg
|2,32
|2,40
| Buğday
|Kg
|1,69
|1,73
|Soya fasulyesi
|Kg
|2,31
|2,35
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|9,40
|9,50
Kaynak: AA