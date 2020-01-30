Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,35 liradan satıldı.
30.01.2020 17:38 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:38
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Mısır
|Kg
|1,26
|1,35
|Ayçiçeği küspesi
|Kg
|1,13
|1,13
| Buğday (makarnalık)
|Kg
|1,76
|1,82
|Mandarin (Murcot)
|Kg
|2,34
|2,60
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|9,60
|9,70
Kaynak: AA