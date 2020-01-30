Adana Ticaret Borsası

30.01.2020 17:38 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:38

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Mısır Kg 1,26 1,35 Ayçiçeği küspesi Kg 1,13 1,13 Buğday (makarnalık) Kg 1,76 1,82 Mandarin (Murcot) Kg 2,34 2,60 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,60 9,70

Kaynak: AA