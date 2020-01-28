Adana Ticaret Borsası

28.01.2020 15:44 | Son Güncelleme: 28.01.2020 15:44

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,72 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Mısır Kg 1,23 1,27 Ayçiçeği Kg 2,32 2,40 Buğday Kg 1,68 1,72 Soya fasulyesi Kg 2,31 2,35 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,60 9,70

Kaynak: AA