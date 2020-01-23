Adana Ticaret Borsası

23.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:56

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,72 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,68 1,72 Ayçiçeği (Yağlık) Kg 2,32 2,40 Mısır Kg 1,23 1,27 Soya Kg 2,31 2,35 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,40 9,50

Kaynak: AA