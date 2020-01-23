Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,72 liradan satıldı.
23.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:56
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,72 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,68
|1,72
|Ayçiçeği (Yağlık)
|Kg
|2,32
|2,40
| Mısır
|Kg
|1,23
|1,27
|Soya
|Kg
|2,31
|2,35
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|9,40
|9,50
Kaynak: AA