Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,67 liradan satıldı.
21.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:46
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,67 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Mısır
|Kg
|1,66
|1,67
|Ayçiçeği (Yağlık)
|Kg
|2,52
|2,52
| Domates
|Kg
|0,48
|0,58
|Limon (Enterdonat)
|Kg
|1,50
|2,82
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|9,40
|9,50
Kaynak: AA