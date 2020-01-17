Adana Ticaret Borsası

17.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:32

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,29 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Mısır Kg 1,25 1,29 Ayçiçeği (Yağlık) Kg 2,00 2,01 Mandarin (Satsuma) Kg 0,65 0,90 Limon (Lamas) Kg 1,45 2,85 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,30 9,40

Kaynak: AA