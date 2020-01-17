Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,29 liradan satıldı.
17.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:32
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,29 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Mısır
|Kg
|1,25
|1,29
|Ayçiçeği (Yağlık)
|Kg
|2,00
|2,01
| Mandarin (Satsuma)
|Kg
|0,65
|0,90
|Limon (Lamas)
|Kg
|1,45
|2,85
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|9,30
|9,40
Kaynak: AA