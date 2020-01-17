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Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,29 liradan satıldı.

17.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:32
Adana Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,29 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Mısır Kg 1,25 1,29
Ayçiçeği (Yağlık) Kg 2,00 2,01
Mandarin (Satsuma)

 Kg 0,65 0,90
Limon (Lamas) Kg 1,45 2,85
Pamuk (Roller Cins Ekstra Standart) Kg 9,30 9,40

Kaynak: AA
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