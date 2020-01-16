Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,40 liradan satıldı.
16.01.2020 17:38 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:38
Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,70
|1,70
|Buğday Kepeği
|Kg
|1,04
|1,13
| Mandarin (Satsuma)
|Kg
|1,50
|1,80
|Portakal (Washington)
|Kg
|0,95
|1,95
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|9,30
|9,40
Kaynak: AA