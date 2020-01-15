Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsası'nda yağlık ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,60 liradan satıldı.
15.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:30
Adana Ticaret Borsası'nda yağlık ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ayçiçeği (Yağlık)
|Kg
|2,33
|2,60
|Mısır
|Kg
|1,22
|1,29
| Mandarin (Satsuma)
|Kg
|0,60
|2,00
|Portakal (Washington)
|Kg
|0,70
|1,50
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|9,30
|9,40
Kaynak: AA