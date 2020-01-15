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Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda yağlık ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,60 liradan satıldı.

15.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:30
Adana Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda yağlık ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Ayçiçeği (Yağlık) Kg 2,33 2,60
Mısır Kg 1,22 1,29
Mandarin (Satsuma)

 Kg 0,60 2,00
Portakal () Kg 0,70 1,50
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,30 9,40

Kaynak: AA
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