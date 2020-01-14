14.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:36

Adana Ticaret Borsası'nda soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,75 1,75 Mısır Kg 1,25 1,30 Soya fasulyesi Kg 2,25 2,32 Portakal (Washington) Kg 1,02 1,15 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,30 9,40

Kaynak: AA