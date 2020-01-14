Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsası'nda soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,32 liradan satıldı.
14.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:36
Adana Ticaret Borsası'nda soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,75
|1,75
|Mısır
|Kg
|1,25
|1,30
| Soya fasulyesi
|Kg
|2,25
|2,32
|Portakal (Washington)
|Kg
|1,02
|1,15
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|9,30
|9,40
Kaynak: AA