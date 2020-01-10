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Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,28 liradan satıldı.

10.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:08
Adana Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,28 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday kepeği Kg 0,98 1,02
Mısır Kg 1,22 1,28
Soya fasulyesi

 Kg 2,20 2,25
Portakal (Washington) Kg 1,18 1,20
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,30 9,40

Kaynak: AA
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