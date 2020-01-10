Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,28 liradan satıldı.
10.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:08
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday kepeği
|Kg
|0,98
|1,02
|Mısır
|Kg
|1,22
|1,28
| Soya fasulyesi
|Kg
|2,20
|2,25
|Portakal (Washington)
|Kg
|1,18
|1,20
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|9,30
|9,40
Kaynak: AA