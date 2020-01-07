Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 1,72 liradan satıldı.
07.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:54
Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 1,72 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,68
|1,72
|Mısır
|Kg
|1,20
|1,24
| Soya fasulyesi
|Kg
|2,26
|2,30
|Ayçiçeği
|Kg
|2,28
|2,36
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|9,30
|9,40
Kaynak: AA