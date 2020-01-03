Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,25 liradan satıldı.
03.01.2020 17:44 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:44
Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,32
|1,70
|Mısır
|Kg
|1,16
|1,25
| Ayçiçeği (Yağlık)
|Kg
|1,88
|2,50
|Arpa
|Kg
|1,41
|1,41
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|9,15
|9,25
Kaynak: AA