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Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,25 liradan satıldı.

03.01.2020 17:44 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:44
Adana Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında, pamuğunun kilogramı en yüksek 9,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,32 1,70
Mısır Kg 1,16 1,25
Ayçiçeği (Yağlık)

 Kg 1,88 2,50
Arpa Kg 1,41 1,41
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,15 9,25

Kaynak: AA
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