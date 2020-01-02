Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında, mısırın kilogramı en yüksek 1,28 liradan satıldı.
02.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:04
Adana Ticaret Borsasında, mısırın kilogramı en yüksek 1,28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Nişasta
|Kg
|0,35
|3,55
|Mısır
|Kg
|1,21
|1,28
| Limon (Enterdonat)
|Kg
|1,50
|1,80
|Portakal (Navelina)
|Kg
|1,80
|1,88
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|9,15
|9,25
Kaynak: AA