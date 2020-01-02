Adana Ticaret Borsası

02.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:04

Adana Ticaret Borsasında, mısırın kilogramı en yüksek 1,28 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Nişasta Kg 0,35 3,55 Mısır Kg 1,21 1,28 Limon (Enterdonat) Kg 1,50 1,80 Portakal (Navelina) Kg 1,80 1,88 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,15 9,25

Kaynak: AA