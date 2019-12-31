Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında, mısırın kilogramı en yüksek 1,26 liradan satıldı.
31.12.2019 18:02 | Son Güncelleme: 31.12.2019 18:02
Adana Ticaret Borsasında, mısırın kilogramı en yüksek 1,26 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,67
|1,70
|Mısır
|Kg
|1,20
|1,26
| Mandarin (Satsuma)
|Kg
|1,10
|1,60
|Portakal (Washington)
|Kg
|1,00
|1,50
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|9,15
|9,25
Kaynak: AA