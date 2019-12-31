Adana Ticaret Borsası

31.12.2019 18:02 | Son Güncelleme: 31.12.2019 18:02

Adana Ticaret Borsasında, mısırın kilogramı en yüksek 1,26 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,67 1,70 Mısır Kg 1,20 1,26 Mandarin (Satsuma) Kg 1,10 1,60 Portakal (Washington) Kg 1,00 1,50 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,15 9,25

Kaynak: AA