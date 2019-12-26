Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,20 liradan satıldı.
26.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:26
Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,65
|1,72
|Portakal (Navelina)
|Kg
|0,70
|1,70
| Mandarin (Satsuma)
|Kg
|0,50
|1,50
|Limon (Enterdonat)
|Kg
|1,00
|3,18
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|9,10
|9,20
Kaynak: AA