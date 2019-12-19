Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında, soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,28 liradan satıldı.
19.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:18
Adana Ticaret Borsasında, soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,65
|1,70
|Mısır
|Kg
|1,12
|1,24
| Ayçiçeği (Yağlık)
|Kg
|2,00
|2,50
|Soya fasulyesi
|Kg
|2,10
|2,28
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|8,90
|9,00
Kaynak: AA