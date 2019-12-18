Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,75 liradan satıldı.
18.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:32
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,68
|1,75
|Ayçiçeği (Yağlık)
|Kg
|2,30
|2,35
| Limon (Enterdonat)
|Kg
|2,03
|3,00
|Mandarin (Satsuma)
|Kg
|0,82
|1,60
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|8,90
|9,00
Kaynak: AA