Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında kuru soğanın kilogramı en yüksek 1,03 liradan satıldı.
17.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:36
Adana Ticaret Borsasında kuru soğanın kilogramı en yüksek 1,03 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday kepeği
|Kg
|0,98
|1,09
|Soğan (Kuru)
|Kg
|0,95
|1,03
| Portakal (Navelina)
|Kg
|1,00
|2,20
|Mandarin (Satsuma)
|Kg
|1,12
|1,75
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|8,90
|9,00
Kaynak: AA