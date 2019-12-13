Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,19 liradan satıldı.
13.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:10
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,19 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,68
|1,72
|Mısır
|Kg
|1,15
|1,19
| Ayçiçeği
|Kg
|2,28
|2,36
|Soya fasulyesi
|Kg
|2,16
|2,20
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|8,85
|8,95
Kaynak: AA