Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,72 liradan satıldı.
12.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:52
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,72 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,64
|1,72
|Mısır
|Kg
|1,14
|1,15
| Soya fasulyesi
|Kg
|2,18
|2,18
|Arpa
|Kg
|1,16
|1,16
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|8,85
|8,95
Kaynak: AA