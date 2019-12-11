Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,16 liradan satıldı.
11.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:42
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,16 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,65
|1,72
|Mısır
|Kg
|1,12
|1,16
| Soya fasulyesi
|Kg
|2,10
|2,28
|Portakal (Washington)
|Kg
|0,70
|1,25
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|8,85
|8,95
Kaynak: AA