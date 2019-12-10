Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,67 liradan satıldı.
10.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:14
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,67 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,62
|1,67
|Mısır
|Kg
|1,18
|1,20
| Soya fasulyesi (rutubetli)
|Kg
|2,04
|2,05
|Arpa
|Kg
|1,40
|1,42
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|8,65
|8,75
Kaynak: AA