Adana Ticaret Borsası

10.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:14

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,67 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,62 1,67 Mısır Kg 1,18 1,20 Soya fasulyesi (rutubetli) Kg 2,04 2,05 Arpa Kg 1,40 1,42 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,65 8,75

Kaynak: AA