Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,67 liradan satıldı.
09.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:18
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,67 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,60
|1,67
|Mısır
|Kg
|1,10
|1,19
| Soya fasulyesi
|Kg
|2,12
|2,12
|Buğday kepeği
|Kg
|0,95
|1,06
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|8,75
|8,85
Kaynak: AA