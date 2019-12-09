Haberler » Ekonomi » Adana Ticaret Borsası - Ekonomi

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,67 liradan satıldı.

09.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:18
Adana Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,67 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,60 1,67
Mısır Kg 1,10 1,19
Soya fasulyesi

 Kg 2,12 2,12
Buğday kepeği Kg 0,95 1,06
Pamuk (Roller Cins Ekstra Standart) Kg 8,75 8,85

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler