Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,21 liradan satıldı.
06.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:42
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,21 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,60
|1,60
|Mısır
|Kg
|1,15
|1,21
| Soya fasulyesi
|Kg
|2,10
|2,20
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|2,10
|2,38
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|8,65
|8,75
Kaynak: AA