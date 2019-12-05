Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,12 liradan satıldı.
05.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:54
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,12 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,76
|1,81
|Mısır
|Kg
|1,10
|1,12
| Soya fasulyesi
|Kg
|2,10
|2,13
|Ayçiçeği küspesi
|Kg
|1,01
|1,02
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|8,65
|8,75
Kaynak: AA