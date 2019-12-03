Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,75 liradan satıldı.
03.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:14
Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,67
|1,68
|Mısır
|Kg
|1,10
|1,15
| Soya fasulyesi (rutubetli)
|Kg
|2,00
|2,06
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|2,28
|2,30
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|8,65
|8,75
Kaynak: AA