Adana Ticaret Borsası

27.11.2019 17:10 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:10

Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,58 1,60 Mısır Kg 1,11 1,15 Soya fasulyesi Kg 2,15 2,27 Buğday kepeği Kg 0,89 1,00 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,65 8,75

Kaynak: AA