Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,12 liradan satıldı.
15.11.2019 17:44 | Son Güncelleme: 15.11.2019 17:44
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 1,12 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,60
|1,60
|Mısır
|Kg
|1,10
|1,12
| Soya fasulyesi
|Kg
|2,15
|2,17
|Ayçiçeği
|Kg
|2,30
|2,35
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|8,75
|8,85
Kaynak: AA