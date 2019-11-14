Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,60 liradan satıldı.
14.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:56
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,55
|1,60
|Mısır
|Kg
|1,11
|1,15
| Soya fasulyesi
|Kg
|2,12
|2,19
|Ayçiçeği
|Kg
|2,60
|2,60
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|8,75
|8,85
Kaynak: AA