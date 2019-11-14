Adana Ticaret Borsası

14.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:56

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,55 1,60 Mısır Kg 1,11 1,15 Soya fasulyesi Kg 2,12 2,19 Ayçiçeği Kg 2,60 2,60 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,75 8,85

Kaynak: AA