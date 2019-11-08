Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,58 liradan satıldı.
08.11.2019 17:10 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:10
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,58 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,54
|1,58
|Mısır
|Kg
|1,09
|1,13
| Soya fasulyesi
|Kg
|2,18
|2,22
|Ayçiçeği
|Kg
|2,32
|2,40
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|8,75
|8,85
Kaynak: AA