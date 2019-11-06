06.11.2019 15:48 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:48

Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 1,55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,51 1,55 Mısır Kg 1,09 1,13 Soya fasulyesi Kg 2,18 2,22 Ayçiçeği Kg 2,32 2,40 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,55 8,65

Kaynak: AA