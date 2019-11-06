Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 1,55 liradan satıldı.
06.11.2019 15:48 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:48
Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 1,55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,51
|1,55
|Mısır
|Kg
|1,09
|1,13
| Soya fasulyesi
|Kg
|2,18
|2,22
|Ayçiçeği
|Kg
|2,32
|2,40
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|8,55
|8,65
Kaynak: AA