Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,60 liradan satıldı.
23.10.2019 16:10
Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,46
|1,50
|Mısır
|Kg
|1,11
|1,15
| Soya fasulyesi
|Kg
|2,13
|2,17
|Ayçiçeği
|Kg
|2,32
|2,40
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|8,50
|8,60
Kaynak: AA