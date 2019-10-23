23.10.2019 16:10

Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,46 1,50 Mısır Kg 1,11 1,15 Soya fasulyesi Kg 2,13 2,17 Ayçiçeği Kg 2,32 2,40 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,50 8,60

Kaynak: AA