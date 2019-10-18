Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,30 liradan satıldı.
18.10.2019 16:39
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,46
|1,50
|Mısır
|Kg
|1,11
|1,15
| Soya fasulyesi
|Kg
|2,11
|2,15
|Ayçiçeği
|Kg
|2,32
|2,40
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|8,20
|8,30
Kaynak: AA