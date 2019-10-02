Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 7,90 liradan satıldı.
02.10.2019 16:56
Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 7,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,46
|1,50
|Mısır
|Kg
|1,13
|1,17
| Soya fasulyesi
|Kg
|2,06
|2,10
|Ayçiçeği
|Kg
|2,32
|2,40
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|7,80
|7,90
Kaynak: AA