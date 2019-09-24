Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8 liradan satıldı.
24.09.2019 16:16
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,50
|1,50
|Mısır
|Kg
|1,12
|1,25
| Soya fasulyesi
|Kg
|2,13
|2,13
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|2,25
|2,70
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|7,90
|8,00
Kaynak: AA