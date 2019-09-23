Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,61 liradan satıldı.
23.09.2019 17:02
Adana Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,61 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,40
|1,83
|Mısır
|Kg
|1,07
|1,26
| Soya fasulyesi
|Kg
|2,35
|2,35
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|2,25
|2,61
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|7,90
|8,00
Kaynak: AA