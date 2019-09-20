Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,13 liradan satıldı.
20.09.2019 16:17
Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,13 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Soya fasulyesi
|Kg
|2,08
|2,13
|Mısır
|Kg
|1,14
|1,50
| Mandarin (Minneola)
|Kg
|1,30
|1,35
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|2,38
|2,56
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|7,90
|8,00
Kaynak: AA