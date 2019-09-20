Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,13 liradan satıldı.

20.09.2019 16:17
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 2,13 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Soya fasulyesi Kg 2,08 2,13
Mısır Kg 1,14 1,50
Mandarin (Minneola)

 Kg 1,30 1,35
Ayçiçeği (yağlık) Kg 2,38 2,56
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 7,90 8,00

Kaynak: AA
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