Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8 liradan satıldı.
11.09.2019 16:42
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,43
|1,52
|Mısır
|Kg
|1,12
|1,31
| Buğday kepeği
|Kg
|0,86
|1,11
|Ayçiçeği (Yağlık)
|Kg
|2,23
|2,57
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|7,90
|8,00
Kaynak: AA