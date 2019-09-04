Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,30 liradan satıldı.
04.09.2019 16:24
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday kepeği
|Kg
|0,90
|0,92
|Mısır
|Kg
|1,10
|1,25
| Üzüm
|Kg
|0,60
|1,00
|Ayçiçeği (Yağlık)
|Kg
|2,25
|2,59
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|8,20
|8,30
Kaynak: AA