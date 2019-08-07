Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,50 liradan satıldı.

07.08.2019 14:43
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Ayçiçeği Kg 2,34 2,40
Mısır Kg 1,16 1,20
Buğday
 Kg 1,36 1,40
Buğday (Düşük vasıflı) Kg 1,30 1,34
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,40 8,50

Kaynak: AA
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