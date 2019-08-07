07.08.2019 14:43

Adana Ticaret Borsası'nda, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Ayçiçeği Kg 2,34 2,40 Mısır Kg 1,16 1,20 Buğday

Kg 1,36 1,40 Buğday (Düşük vasıflı) Kg 1,30 1,34 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 8,40 8,50

Kaynak: AA