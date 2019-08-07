Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsası'nda, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,50 liradan satıldı.
07.08.2019 14:43
Adana Ticaret Borsası'nda, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 8,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ayçiçeği
|Kg
|2,34
|2,40
|Mısır
|Kg
|1,16
|1,20
| Buğday
|Kg
|1,36
|1,40
|Buğday (Düşük vasıflı)
|Kg
|1,30
|1,34
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|8,40
|8,50
Kaynak: AA